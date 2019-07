China kündigte Manöver vor der Küste von Taiwan an

China plant laut amtlichen Angaben diese Woche Militärmanöver vor Taiwan. Die Behörde für Seesicherheit erklärte chinesische Küstengewässer, die sich ungefähr von Shanghai bis Hongkong erstrecken, zu militärischem Sperrgebiet. Die Pekinger Führung beansprucht die dem Festland vorgelagerte Insel für sich und hat erst jüngst bekräftigt, auch militärisch gegen Unabhängigkeitsbestrebungen vorzugehen.

Das Verteidigungsministerium in Taipeh erklärte, es beobachte die Entwicklung in der Straße von Taiwan genau. Die eigene Armee sei zur Verteidigung der Landessicherheit bereit und in der Lage. Taiwan selbst hatte im Mai ein Militärmanöver gestartet.