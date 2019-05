China ist für weitere Handelsgespräche mit USA offen

Die Regierung in Peking ist nach Angaben des chinesischen Botschafters in den USA offen für weitere Handelsgespräche. "Unsere Tor ist immer noch offen", sagte er am Dienstag dem Sender Fox News. Nach dem Ende der jüngsten Runde am 10. Mai wurden keine weiteren Gespräche in dem Handelsstreit vereinbart.

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer will am Donnerstag mit Vertretern der Europäischen Union und Japan über eine gemeinsame Haltung gegenüber anderen Ländern sprechen. Dabei dürfte es vor allem um chinesische Subventionen gehen. Die Gespräche sollten am Rande des Treffens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stattfinden, teilte Lighthizers Büro mit.