China hat mit USA Fortschritte bei Handelsgesprächen erzielt

Die USA und China sind nach Angaben der Volksrepublik bei ihren jüngsten Gesprächen zur Beilegung ihres Handelsstreits vorangekommen. Es gebe neue Fortschritte, berichtete der staatliche Sender CCTV am Samstag. Bei der letzten Runde in Washington sei über Textentwürfe gesprochen worden.

Es läge jedoch noch beträchtliche Arbeit vor den Unterhändlern, um die noch ungelösten Streitpunkte beizulegen, sagte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders am Freitag. Die Gespräche sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow zufolge per Videoschaltung.