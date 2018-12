China erzielt Rekordhandelsüberschuss mit USA

Inmitten des Zollstreits ist Chinas Handelsüberschuss im Geschäft mit den USA auf Rekordhöhe gestiegen. Der von US-Präsident Donald Trump seit langem kritisierte Überschuss lag im November mit 35,55 Milliarden Dollar so hoch wie nie zuvor, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde vom Samstag hervorgeht.

Der erneut gestiegene Handelsüberschuss mit den USA dürfte bei der Regierung in Washington für Unmut sorgen. Zuletzt hatten zwar Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping eine Art Burgfrieden im Zollkonflikt ausgehandelt. Doch die beiderseitigen Beziehungen werden durch die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Technologieriesen Huawei, Meng Wanzhou, in Kanada einer neuen Belastungsprobe unterzogen. Ihr droht im Falle einer Auslieferung in die USA eine jahrzehntelange Haftstrafe. Dem Konzern werden Vorstöße gegen Iran-Sanktionen vorgeworfen. An den Börsen geht deshalb die Sorge vor einer Verschärfung des Handelsstreits um.