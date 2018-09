China empört über Trump-Vorwurf der Einmischung in US-Wahlen

Zwischen Peking und Washington ist ein heftiger Streit über den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump entbrannt, dass sich China in den Wahlkampf für die Kongresswahl einmische. Das chinesische Außenministerium sprach am Donnerstag von "Verleumdung" und "erfundenen" Anschuldigungen. Ohnehin ist das Verhältnis durch den Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften belastet.

In einer Rede im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte Trump am Vortag den Vorwurf der Wahleinmischung erhoben. “Bedauerlicherweise haben wir herausgefunden, dass China versucht hat, gegen meine Regierung bei den im November bevorstehenden Wahlen 2018 zu intervenieren”, sagte Trump. Auf Twitter veröffentlichte der Präsident später Fotos von Sonderseiten der “China Daily”, die das chinesische Blatt in der Zeitung “Des Moines Register” in Iowa wie Anzeigen gekauft hatte. Darin wurde Trumps Handelspolitik kritisiert. Der US-Präsident sprach von “Propaganda” durch die von staatlicher chinesischer Seite finanzierte Zeitung.