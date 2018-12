China bestätigt Festnahme eines zweiten Kanadiers

China hat die Festnahme eines zweiten Kanadiers bestätigt. Auch gegen den Korea-Experten Michael Spavor werde ermittelt, weil er verdächtig werde, "in Aktivitäten verwickelt zu sein, die die nationale Sicherheit gefährden", berichtete die Nachrichtenagentur China News Service am Donnerstag unter Hinweis auf das Staatssicherheitsbüro in Dandong an der nordkoreanischen Grenze.

Die Formulierung ist fast wortgleich mit dem Vorwurf gegen den anderen Kanadier und Experten der Crisis Group, Michael Kovrig, der ebenfalls am Montag festgenommen worden war. Das chinesische Vorgehen wird von Beobachtern als mögliche Vergeltung für die Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada angesehen.

Zuvor wurde berichtet, dass ein kanadischer Staatsbürger nach einem Verhör durch chinesische Behörden vermisst werde. “Wir arbeiten hart daran, seinen Verbleib zu ermitteln” sagte ein Sprecher des kanadischen Außenministeriums. Der Fall werde auch gegenüber der chinesischen Regierung zur Sprache gebracht.