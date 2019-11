Chiles Notenbank erwägt milliardenschwere Intervention

Chiles Zentralbank erwägt eine milliardenschwere Intervention am Devisenmarkt zur Stützung der Landeswährung Peso. Bereits ab Montag könnte die Notenbank ein entsprechendes Programm im Volumen von bis zu 20 Milliarden Dollar auflegen, teilten die Währungshüter am Donnerstag mit. Zuvor war der Peso auf ein neues Allzeittief gefallen.

Die Stabilisierung könnte bis zum 29. Mai 2020 dauern. Anhaltende Unruhen in Chile schlugen zuletzt immer mehr Anleger in die Flucht. Die Notenbank hatte dem chilenischen Finanzsystem erst vor kurzem vier Milliarden Dollar zusätzlicher Liquidität in Peso und Dollar zur Verfügung gestellt.