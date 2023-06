Chemie als Motor reibungsloser Abläufe

Die Deuring Gruppe wurde von der Pandemie in ihren operativen Teilen unterschiedlich stark beeinflusst. Dennoch konnte der Chemiegroßhandel die Umsatzrückgänge in einigen Bereichen erfolgreich ausgleichen. Der direkte Kontakt zu Lieferanten und Kunden hat sich als äußerst wertvoll erwiesen und sollte nun zusätzlich verstärkt werden.

Dank unserer geschickten Teamarbeit und effizienter Lager- und Zustellmöglichkeiten konnten wir in der Pandemie Lieferengpässe und damit verbundene Produktionsausfälle in der Vorarlberger Industrie verhindern. Die Erträge der letzten Jahre wurden gezielt in die Modernisierung des Unternehmens investiert.

Obwohl unser Treibstoffverkauf an der Tankstelle durch die Pandemiebedingten Grenzsperren stark betroffen war und erhebliche Umsatzeinbußen verzeichnet wurden, haben wir diese Zeit genutzt, um unseren Service an die neuen Anforderungen anzupassen. So deckt nun eine neue Fotovoltaikanlage einen Großteil unseres Strombedarfs ab. Im Unterschied zu unseren Mitbewerbern führen wir an unseren Tankstellen nicht nur E10, sondern auch weiterhin das bewährte Super 95. Zusätzlich bieten wir eine Schnellladestation mit hoher Ladeleistung von bis zu 300 kW für durchreisende Elektroautos an.