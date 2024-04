Chelseas Palmer zieht nach Viererpack mit Haaland gleich

Durch einen Viererpack von Cole Palmer ist Chelsea bereits acht Spiele unbesiegt. Die neuntplatzierten "Blues" können nach dem 6:0 (4:0) gegen Everton weiter mit dem Erreichen der internationalen Plätze in der englischen Fußball-Premier-League kokettieren. Palmer traf mit links, rechts, per Kopf und Elfmeter (13., 18., 29., 64.). Mit 20 Toren, darunter neun Elfmeter, führt der 21-jährige englische Teamspieler die Schützenliste nun gemeinsam mit City-Stürmer Erling Haaland an.

Bereits beim letzten Chelsea-Heimspiel gegen Manchester United Anfang April hatte Palmer dreimal getroffen. Die weiteren Chelsea-Treffer vom Montag erzielten Nicolas Jackson (44.) und Alfie Gilchrist (90.).