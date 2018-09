Chelsea vs. Liverpool als Englands Liga-Hit der Woche

Der Schlager des Wochenendes in der englischen Fußball-Premier-League heißt Chelsea gegen Liverpool (Samstag, 18.30 Uhr). Doch bereits zum Auftakt der siebenten Runde könnten West Ham und ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic den durchwachsen startenden Vizemeister Manchester United mit Trainer Jose Mourinho in die Krise schießen (13.30 Uhr).

Nach nur drei Tagen sehen sich Chelsea und Liverpool erneut. Beim 2:1-Erfolg von Chelsea im Ligacup schonten am Mittwoch an der Anfield Road beide Trainer mehrere Stammspieler, diesmal geht es an der Stamford Bridge um die Tabellenführung in der Meisterschaft. Beide Teams sind in exzellenter Form: Die von Jürgen Klopp betreuten “Reds” fuhren in sechs Ligaspielen ebenso viele Siege ein, Chelsea unter Maurizio Sarri liegt aufgrund eines Remis zwei Punkte zurück.