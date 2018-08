Chelsea-Keeper Courtois wechselt zu Real Madrid

Der belgische Fußball-Nationalkeeper Thibaut Courtois wechselt vom Premier-League-Club Chelsea zum Champions-League-Sieger Real Madrid. Der 26-Jährige werde einen Sechsjahresvertrag unterschreiben, teilte der spanische Club am Mittwochabend mit. Nach der medizinischen Untersuchung werde Courtois am Donnerstag um 13.00 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu vorgestellt.

Zur Ablösesumme wurde offiziell nichts mitgeteilt. Die Madrider Sportzeitung “AS” schrieb, dass Real 35 Millionen Euro nach London überweisen werde. Es handle sich um eine relativ niedrige Ablösesumme, weil der als bester Torhüter der WM in Russland ausgezeichnete Profi bei Chelsea nur noch einen Vertrag bis Juni 2019 gehabt habe, so das Blatt. Im nächsten Sommer hätte Courtois also ablösefrei wechseln können.