Chelsea holt vor Transferschluss Aubameyang und Zakaria

Der englische Fußball-Topclub Chelsea hat kurz vor Ablauf der Sommer-Transferperiode noch einige Deals ausgehandelt. So verpflichtete Salzburgs Champions-League-Gegner wie erwartet Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Barcelona, der Stürmer unterschrieb einen Zweijahresvertrag und kostet zwölf Millionen Euro. Zudem wurde der Schweizer Mittelfeldspieler Denis Zakaria von Juventus Turin ausgeliehen, die Londoner vereinbarten auch eine Kaufoption.

Aubameyang, der erst im Februar von Arsenal zu den Katalanen gewechselt war und für Barca 13 Tore in 24 Spielen erzielt hatte, kehrt damit nach England zurück. "Ich habe in der Premier League noch etwas zu erledigen", sagte der 33-Jährige. Der Gabuner kommt verletzt nach London, denn er und seine Familie waren in der Nacht auf Montag daheim überfallen worden, Aubameyang wurde dabei am Kiefer verletzt.