Chelsea gewann London-Derby gegen Arsenal 3:2

Chelsea hat ein kurzweiliges London-Derby in der englischen Fußball-Premier-League gegen Arsenal 3:2 für sich entschieden. Während die "Blues" am Samstagabend den zweiten Erfolg unter Neo-Coach Maurizio Sarri feierten, bezog Arsenal unter dem neuen Trainer Unai Emery die zweite Niederlage. West Ham United verlor trotz eines Arnautovic-Treffers das Heimspiel gegen Bournemouth 1:2.

Marcos Alonso erzielte an der Stamford Bridge den Siegtreffer für Chelsea (81.). Zuvor hatten Pedro (9.) und Alvaro Morata (20.) die Gastgeber in Führung geschossen. Nachdem Pierre Emerick-Aubameyang und Henrich Mchitarjan hochkarätige Chancen für Arsenal vergeben hatten, gelang Mchitarjan (37.) der Anschlusstreffer. Alex Iwobi (41.) legte zum zwischenzeitlichen Ausgleich nach. Lange sah es nach einem Remis aus, bevor Alonso für die Entscheidung sorgte.

West Ham United hat am Samstag trotz eines Treffers von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic auch das zweite Spiel in der englischen Fußball-Premier-League verloren. Der 29-jährige Wiener brachte die “Hammers” zu Hause gegen Bournemouth durch einen Elfmeter in Führung (33.), am Ende stand jedoch eine 1:2-Niederlage für das Tabellenschlusslicht.