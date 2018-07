Chelsea bestätigte Maurizio Sarri als Nachfolger von Conte

Der Italiener Maurizio Sarri wird neuer Trainer des Premier-League-Clubs FC Chelsea und damit Nachfolger seines Landsmanns Antonio Conte. Der 59-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie der Fußball-Club am Samstag mitteilte. "Ich bin sehr glücklich. Das ist ein spannendes neues Kapitel meiner Karriere", sagte Sarri, der zuletzt drei Jahre lang in der Serie A SSC Napoli trainiert hatte.

Der FC Chelsea hatte am Freitag nach zwei Jahren die Trennung von Antonio Conte bekanntgegeben. Der 48-Jährige war mit dem englischen Spitzenclub in seiner ersten Saison Meister geworden und hatte im zweiten Jahr den FA Cup gewonnen. In der Liga wurden die Londoner allerdings nur Fünfter und verpassten damit die Qualifikation für die Champions League. Zwischen Conte und dem Club hatte es zuletzt immer wieder Auseinandersetzungen über die Transferpolitik gegeben.

Sarri war in Neapel nach dem Gewinn der Vize-Meisterschaft in der vergangenen Saison durch Carlo Ancelotti ersetzt worden. Der als eigensinnig geltende Süditaliener hatte vor seiner Zeit in Neapel vor allem kleinere italienische Clubs trainiert. “Wir freuen uns, dass Maurizio seine Fußball-Philosophie zu Chelsea bringt”, sagte Clubdirektorin Marina Granovskaia. “Er hat sehr viel Erfahrung in der Serie A und in der Champions League gesammelt.”