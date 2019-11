Cheftrainer Felder will sich "nicht narrisch machen lassen"

Am Wochenende beginnt im polnischen Wisla die neue Weltcup-Saison der Skispringer. Andreas Felder ist vor seinem zweiten Jahr als ÖSV-Cheftrainer vorsichtig optimistisch, obwohl Hochform laut dem früheren Spitzenspringer nicht planbar ist. "Wir sind bereit und haben bestimmt eine konkurrenzfähige Mannschaft beisammen", sagt Felder über sein sechsköpfiges Team.

In Wisla sind die Weltcup-Sieger Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck, Stefan Kraft und das weniger erfahrene Trio Daniel Huber, Philipp Aschenwald und Jan Hörl mit dabei. Gerade bei den noch jüngeren Aschenwald (24) und Vize-Staatsmeister Hörl (21) will Felder danach trachten, "sie konstanter vorne reinzubringen."

Für Felder hat sich im ersten Jahr seiner zweiten Ära als Cheftrainer von Österreichs Springern ein Merksatz bewahrheitet: "Wenn man geduldig weiterarbeitet und sich nicht narrisch machen lässt, dann kommt man irgendwann wieder in einen Flow hinein, in dem alles leichter geht."

Ein einzelner Flug könne den Knoten lösen. "Du weißt oft selbst nicht warum." Mentaltraining komme in seinem Team zwar "auf allen Ebenen" zum Einsatz. "Aber loslassen zu können im richtigen Augenblick, das hast du nie so richtig in der Hand."

Zuletzt aber schauten die deutschen Springer am Bergisel vorbei. Und Felders präsaisonaler Eindruck bestärkte sich: "Die kämpfen mit den gleichen Problemen wie wir, nicht alle sind schon in Topform. Aber mitspringen tun wir da auf jeden Fall." Die erste Möglichkeit zur Beweisführung bietet sich in Wisla am Samstag (16.00 Uhr/live ORF1) im Teambewerb.