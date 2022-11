Chefin der Österreich Werbung geht frühzeitig

Die erst im vergangenen Jahr neu angetretene Chefin der Österreich Werbung (ÖW), Lisa Weddig (39), wird den obersten staatlichen Tourismuswerber "aus persönlichen Gründen verlassen", um in ihre Heimat Deutschland zurückzukehren, wie die ÖW am Montag bekanntgab. Weddig werde die Geschäfte noch bis Ende März 2023 leiten. Bis zu diesem Zeitpunkt soll auch eine Entscheidung über die Nachfolge getroffen werden. Die Ausschreibung der ÖW-Geschäftsführung soll zeitnah erfolgen.

In ihre Zeit als Tourismuswerberin fiel der Restart des Tourismus in Zeiten der Corona-Pandemie. Sie wolle die Sehnsüchte nach Urlaub in Österreich "noch mehr wecken" und die Präsenz Österreichs im internationalen Wettbewerb auf allen Kanälen ausbauen, hatte Weddig im Frühjahr 2021 gesagt.

"Die international beachtete Kampagne #realaustria hat wesentlich zum Erfolg Österreichs als beliebte Destination in den schwierigen Restart-Zeiten beigetragen und mit 'Echte Winterliebe' sind auch die Weichen für eine erfolgreiche Wintersaison gestellt", so Tourismus-Sektionschefin Ulrike Rauch-Keschmann als Sprecherin des ÖW-Präsidiums. "Lisa Weddig hat die Österreich Werbung in einer herausfordernden Zeit übernommen und sich mit vollem Engagement und Leidenschaft für den heimischen Tourismus eingesetzt", heißt es in einer Stellungnahme aus dem Büro der Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP). Trotz widriger Umstände sei es ihr gelungen, das Tourismusland Österreich stark zu positionieren und fast auf Vorkrisenniveau zurückzuführen. Nach ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer muss nun "rasch eine überzeugende Person" gefunden werden, die die Branche kennt, in so herausfordernden Zeiten Stabilität mitbringt und die Prioritäten richtig reiht. "Auf diese Person warten echte Mammutaufgaben", so Gratzer.