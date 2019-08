Chefideologe der Roten Khmer gestorben

Der Chefideologe der kambodschanischen Roten Khmer und "Bruder Nummer Zwei", Nuon Chea, ist am Sonntag im Alter von 93 Jahren gestorben. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Ein mit Hilfe der UNO eingerichteter Gerichtshof hatte im Vorjahr Nuon Chea des Völkermordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt.

Das Urteil erging fast vier Jahrzehnte nach dem Sturz des für seine "Killing fields" berüchtigten maoistischen Regimes. Die meisten Opfer der Roten Khmer, die von 1975 bis 1979 in Kambodscha herrschten, starben durch Hunger, Folter, Erschöpfung oder Krankheiten in Arbeitslagern und bei Massenexekutionen. Zwischen 1,7 und 2,2 Millionen Menschen, fast ein Viertel der damaligen kambodschanischen Bevölkerung, verloren durch das Terrorregime ihr Leben.

Nuon Chea benutzte im Laufe seines Lebens verschiedene Decknamen, darunter Long Rith, Nuon und "Großer Onkel". Er wuchs in der nordwestlichen Provinz Battambang in einer Familie mit chinesischen Vorfahren auf. Anders als der innere Kreis um den Roten-Khmer-Führer Pol Pot studierte Nuon Chea nicht in Paris sondern an der angesehenen Thammasat Universität in Bangkok, wo er Mitglied der thailändischen Kommunisten Partei wurde.