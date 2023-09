Chefetagen von Börsenfirmen nur zu einem Drittel weiblich

Frauenanteil in Chefetagen steigt langsam an

In den heimischen Vorständen der börsennotierten Unternehmen ist die Höchstzahl an Frauen in Vorstandspositionen erreicht. Das geht aus einem Bericht des Beratungsunternehmens EY hervor. Derzeit betrage der Anteil der weiblichen Vorstände etwa 10 Prozent. Das sind 20 weibliche Vorstandsmitglieder. Zum Vergleich befinden sich mit 178 Männern neun Mal so viele in Vorstandspositionen. Knapp zwei Drittel der Unternehmen haben keine einzige Frau im Vorstand.

Die Immobilienbranche hat mit rund 23 Prozent den größten Frauenanteil, zeigt EY-Analyse. Auf dem zweiten Platz ist demnach die Konsumgüterbranche mit 17 Prozent und an dritter Stelle die Informationstechnologie mit 11 Prozent. In den Branchen Automobil, Telekommunikation und Transport befindet sich keine einzige Vorständin.

Der Frauenanteil in den heimischen Aufsichtsräten ist laut Analyse nur minimal gestiegen. 30 Prozent Frauen teilen sich die Aufgaben mit 70 Prozent Männern. "Die Zahlen zeigen, dass die Quote deutlich Wirkung zeigt", sagte die Verantwortliche für die Initiative "Women. Fast Forward", Helen Pelzmann. Durch die beschlossene EU-Geschlechterquote müssen die Mitgliedsstaaten bis 2026 mindestens 40 Prozent der Aufsichtsratsposten bzw. 33 Prozent der Vorstands- und Aufsichtsratsposten weiblich besetzt sein.

In Aufsichtsräten liegt der größte Frauenanteil in der Transport- und Logistikbranche. An zweiter Stelle folgt die Finanzbranche (36 Prozent) und an dritter Stelle die Energiebranche (33 Prozent). Die Rohstoffbranche hat den geringsten Wert mit rund 18 Prozent.