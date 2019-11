Chef von UN-Palästinenserhilfswerk suspendiert

Nach Vorwürfen von Unregelmäßigkeiten und Fehlverhalten ist der Chef des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) vorläufig von seinem Posten suspendiert worden. Der bisherige UNRWA-Chef Pierre Krähenbühl werde bis auf Weiteres durch seinen bisherigen Vize Christian Saunders vertreten, erklärte die UNO am Mittwoch.

Die UNO in New York erklärte am Mittwoch, Generalsekretär Antonio Guterres habe entschieden, Krähenbühl vorerst von seinen Aufgaben zu entbinden. Die vorläufigen internen Untersuchungen hätten keine Hinweise auf finanzielles Fehlverhalten ergeben, betonte die UNO. Es gebe jedoch "Managementprobleme, denen begegnet werden muss".