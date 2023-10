Chef von Knabbernossi/Maresi: Lebensmittelgipfel sinnbefreit

Der Chef des Linzer Lebensmittelkonzerns Vivatis (Knabbernossi, Maresi, Wojnar`s), Gerald Hackl, übt heftige Kritik an der Politik. "Der politische Populismus ärgert mich maßlos und verschärft die ganze Preisthematik bei Lebensmitteln noch zusätzlich", sagte er zur Zeitung "Presse". Der Lebensmittelgipfel der Regierung vom Mai sei"völlig sinnbefreit" gewesen. Er ortet ein "Lebensmittelpreisbashing", obwohl in Gastronomie und Tourismus die Preise viel höher gestiegen seien.

Eine klare Meinung hat Hackl auch zur Kritik an den teilweise deutlich höheren Supermarktpreisen in Österreich gegenüber Deutschland. In Deutschland sei die Kostenstruktur eine völlig andere, in Österreich betrage der Aktionsanteil 40 Prozent, im Nachbarland nur zehn Prozent. Der Wettbewerb hierzulande sei jedenfalls "enorm".