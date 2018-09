Check deine Lehre bei Sutterlüty

Während der Einzelhandelslehre bei Sutterlüty, dem Lieblingsmarkt der Vorarlberger für regionale Produkte, gibt es viele Wege, eine erstaunliche Karriere zu machen.

Als Lehrling bei Sutterlüty arbeitest du von Anfang an überall mit: Beim Obst und Gemüse, bei Brot und Backwaren, an der Fleisch- und Wursttheke, im Gusto-Res-taurant und überall dort, wo etwas zu tun ist. Bald übernimmst du auch selbst Verantwortung – zum Beispiel beim Bestellen der Ware oder beim Kassieren.

Ein umfangreiches Ausbildungsprogramm und viel Zeit für Exkursionen, Schulungen und Workshops machen dich fit für deine vielfältigen täglichen Aufgaben. Du lernst viele regionale Partnerbetriebe kennen und erfährst aus erster Hand, wo die b’sundrigen Spezialitäten herkommen und wie sie gemacht werden. Das macht dich mit der Zeit zum Genussbotschafter und Lebensmittelexperten in einem. Auch bei einer ganzen Reihe an Schulungen, Seminaren und Events speziell für Sutterlüty-Lehrlinge bist du live dabei.

Engagement und Einsatz werden bei Sutterlüty entsprechend belohnt. Wenn du in der Berufsschule oder im Arbeitsalltag erfolgreich bist, dann warten großzügige Zeugnisprämien auf dich wie zum Beispiel der Gratis-Führerschein. So kannst du mit Engagement und Fleiß während deiner Lehre insgesamt bis zu 6200 Euro an Prämien einsacken.