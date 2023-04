ChatGPT macht sich Gedanken zu "Der kleine Prinz"

Wie würde sich der Kleine Prinz heute auf der Erde bewegen? Wäre er auf Instagram und Twitter? Würde er auf eine Demo von Fridays For Future gehen? Diese und ähnliche Fragen hat sich der Hamburger Verleger Oliver Wurm gestellt und ein kleines Büchlein zum 80. Geburtstag des Klassikers "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry am 6. April herausgegeben. Die Fragen in "Der klAIne Prinz" beantwortet aber nicht ein Mensch, sondern die künstliche Intelligenz ChatGPT.

"Zu seinem 80. Geburtstag haben wir uns gefragt: Sind die Kernbotschaften aus 1943 auch 2023 noch zeitgemäß?", sagte Wurm. Die Antworten des Bots seien "tiefsinnig, überraschend - und mitunter auch wunderbar gaga".

(S E R V I C E - )