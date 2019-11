"Charlie Hebdo"-Redaktion erstmals seit Anschlag aufgetreten

Erstmals seit dem Anschlag auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" vor fast fünf Jahren ist die Redaktion wieder öffentlich aufgetreten. Redaktionsleiter Riss sagte am Samstag auf einer Diskussionsveranstaltung des Weltforums für Demokratie in Straßburg, die Zeitung habe "ihre Vitalität und Dynamik wiedererlangt". Die Zuschauer empfingen die Mitarbeiter mit viel Applaus und Bravo-Rufen.

Die Redaktion nutzte den Auftritt in der Straßburger Oper, um das zu tun, was sie am besten kann: Mit beißendem Humor punkten. So zeigte eine Zeichnung von Philippe Vuillemin einen Zirkusdirektor, beschriftet mit den Worten "Und zum ersten Mal in einem Stück, die Redaktion von 'Charlie Hebdo' in Straßburg!"