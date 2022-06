Charity-Vernissage in Hohenems

Seit 2014 trommelt die Autorin und Drehbuchautorin Tania Maria Rodrigues-Peters zur Vernissage von gespendeten Kunstwerken, um den Erlös jeweils Kindern in Not zugutekommen zu lassen.

Kunst verbindet Welten, der Erlös der heurigen Aktion kommt Flüchtlingskindern aus der Ukraine zugute. Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs begrüßte die Gäste im Kreativraum in der Marktstraße 8 und berichtete von der Bedeutung der Unterstützung für die kriegsgebeutelten Menschen der Ukraine. Sie selbst war zum Lokalaugenschein sowohl an der polnisch-ukrainischen Grenze sowie in einer Flüchtlingsaufnahmestelle bei Warschau gereist.