Chaotische Verkupplungen

D´Süosslar begeistern gerade mit ihrem aktuellen Theaterstück.

Dornbirn. Eine etwas komische Agentur, ein romantischer Narr, Bigamisten und ein heiratswilliger Kirchenmann – kurz: Sodom und Gomorra auf der Theaterbühne! Wenn es um turbulente Verwechslungen und menschliche Schwächen geht und man einen Abend lang gute Unterhaltung schätzt, ist man bei den Süosslarn genau richtig. So lockt die legendäre Theatergruppe auch heuer mit ihrem neuen Stück „Wer heat no nid, wer will no amol….?“ wieder zahlreiche Fans der Boulevardkomödie ins Pfarrheim Haselstauden.

13 Spieltermine stehen 2108 auf dem Programm und am vergangenen Sonntag gab es gleich zwei Aufführungen an einem Tag – eine Sonntagsvormittags Matinee und eine Abendvorführung. Spielmüdigkeit zeigten die Akteure aber längst nicht, schließlich fließt heuer mit gleich vier neuen Akteuren ausreichend frisches Theaterblut in die Crew.

Spielfreudiges Neo-Quartett und alte Bühnenhasen

Und die Neulinge überzeugten gleich bei ihrem ersten Einsatz für die Süosslar. So spielen Manuela Fitz und Florian Summer gleich große Hauptrollen als Heiratsvermittlerin Veronika Kuppler und deren hartnäckigem Verehrer Lukas Hoffner. Ebenfalls für frischen Wind und Dialekt sorgen die Tirolerin Anna Tiefenbrunn und Jasmin de la Cruz Torres, die nicht nur durch ihren spanischen Akzent, sondern auch mit gekonnter Mimik zu überzeugen weiß. Mit von der Partie sind dieses Jahr auch wieder Willi Kammerer als Hofrat Rüf, dem das Schicksal zu einer zweiten Gattin verhilft, Barbara Lässer als dessen forsche Gattin Gräfin Rüf, Susanna Kvas mit einem Paradeauftritt als Sasha Gabor und die beiden „Süosslar-Urgesteine“ Hugo Nussbaumer als liebestoller Kanonikus und Ernst Klocker, der den Revierinspektor Wurzer gibt und den komplizierten Fall auf seine ganz eigene Weise löst.

Am Ende gab es für die Darsteller und Regisseur Sascha Steiner viel Applaus. Diese wiederum bedankten sich beim aufmerksamen Publikum für die vielen Lacher, die immer noch die schönste Bestätigung sind.

An folgenden Spielterminen kann man das neue Stück „Wer heat no nid, wer will no amol….? noch sehen:

Donnerstag, 8. November 2018

Freitag, 9. November 2018

Samstag, 10. November 2018

Freitag 16. November 2018

Samstag, 17. November 2018

Beginn jeweils um 19.30 Uhr, Einlass um 18.00 Uhr