Chaotische Szenen bei Protest im Libanon

Bei Protesten gegen die Führung des Libanons ist es in Beirut zu teils chaotischen Szenen gekommen. Demonstranten versuchten am Dienstag mit Straßenblockaden, Abgeordneten den Weg ins Parlament zu versperren. Mehrere Wagen fuhren mit hohem Tempo durch die Menschenmenge, um die Blockade zu durchbrechen, wie auf Bildern des libanesischen Fernsehsenders MTV zu sehen war.

Menschenketten versperrten in der Früh die Wege zum Parlament im Zentrum Beiruts. Sie wollen verhindern, dass die Abgeordneten über Gesetze zu Korruption und einer Generalamnestie beraten. Die Demonstranten befürchten, dass diese dem Schutz korrupter Politiker dienen. Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften sollte verhindern, dass die Menschen das Parlament erreichen. Mehrere Parteien erklärten, nicht an der Sitzung teilnehmen zu wollen.