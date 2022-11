„Chancen muss man bewusst wahrnehmen“

Wie Wissenschaftlerin und Unternehmerin Sita Mazumder die Krise beurteilt und wie Querdenken bei der Transformation hilft.

Sita Mazumder hat indische, französische und schweizerische Wurzeln und so international wie ihre Wurzeln ist ihr Tätigkeitsbereich. Die Professorin für IT und Business am Department Informatik der Hochschule Luzern ist Expertin für Innovations-, Change- & Krisenmanagement. Ihre Stärken liegen in den Bereichen Biotech, eCommerce und Künstliche Intelligenz. Eines ihrer Steckenpferde ist das Algorithmic Business. Doch Steckenpferd alleine ist ihr zuwenig: sie wirkt auch als Co-Leiterin des Algorithmic Business Research Labs der Hochschule Luzern.

Unternehmen und Lehre

Ihr akademischer Weg führte sie unter anderem an die Leonard N. Stern School of Business der New York University, die Inholland Universität in den Niederlanden, die University of the Fraser Valley und das Capilano College in Vancouver, Kanada. 2011 wurde die Wissenschaftlerin vom US Department of State außerdem für das International Visitor Leadership Programm von Hillary Clinton ausgewählt. Daneben ist die Schweizerin in zahlreichen Aufsichts- und Verwaltungsräten auch in Österreich oder zum Beispiel im Beirat der Bregenzer Rhomberg-Holding aktiv, schreibt Bücher und Fachartikel und führt selbst ein Unternehmen.

Ökonomin und Informatikerin Mazumder sieht in der Krise, in außergewöhnlichen Zeiten, wie sie jetzt herrschen, Chancen. Doch sie differenziert: „Die Chancen muss man nehmen und sie umsetzen. Krisen haben immer Möglichkeiten für Veränderung. Das bringt eine Offenheit, sich mit Neuem auseinanderzusetzen“, erklärt sie, „aber das muss man bewusst tun. Wenn man das alles einfach passieren läßt, kann es Veränderungen geben, die, die man gar nicht haben möchte. Das kann gefährlich werden.“ Die Krise als Chance sei schön gesagt, „aber diese Chancen können auch zu Stolpersteinen werden.“

„Mit Ängsten spielen“

Sorgen bereiten der Ökonomin und Informatikerin die totalitären Tendenzen, die sich seit einiger Zeit - eben durch Krisen und die damit verbundenen Abgrenzung ausbreiten. „Der Mensch reagiert auf Hoffnung und Wünsche und eben auf Ängste sehr stark. Wenn das beeinträchtigt wird wie jetzt bei der Energieknappheit, dann reagieren wir darauf. Das ist auch per se nicht schlecht, das ist etwas, das uns im Alltag definiert, etwas das uns wachsam sein lässt, wenn wir beispielsweise über die Straße gehen. Wir sind keine Maschinen, die man programmieren kann, wir sind immer noch rational und emotional definiert.“ Wenn das nicht mehr wäre, dann wäre die Welt sehr viel kälter. Und es gebe Regime und Politiker die sehr stark mit Ängsten spielen, sie einsetzen. Was wiederum ihr Angst macht. „Wir sehen, dass es schon seit einer Weile in Richtung Totalitarismus geht. Immer mal wieder wird es durchbrochen, aber im Großen und Ganzen sind wir schon eher in diesen totalitäreren und abgenzenden politischen Lagern - auch bei den Exponenten, die bewusst Angst geschürt und damit Wahlen gewonnen haben, sind wir gelandet. Das ist für mich schon Anlass zur Sorge.“ Für den notwenigen Drive beim Umbruch, bei der Transformation setzt sie dennoch auf Querdenker, wobei sie den zum Unwort gewordenen Begriff anders definiert: „Man muss in den Unternehmen Gefäße geben für das Querdenken und es braucht eine Führungsstruktur der Offenheit.“

Zur Person