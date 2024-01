Chancen.Lust - Freie Lehrstellen in Lustenau

Die Auswahlmöglichkeiten für den weiteren Ausbildungs- und Karriereweg nach der Pflichtschule sind für die Jugendlichen in Lustenau vielfältig. Schon lange haben die Firmenchef:innen erkannt, dass gut ausgebildete Fachkräfte das Kapital für eine erfolgreiche Zukunft bilden.

Lustenau Marketing stellt den lehrlingsausbildenden Betrieben im Ort die Plattform www.lustenau.at/lehre zur Verfügung, auf der alle Informationen rund um das Thema „Lehre in Lustenau“ präsentiert werden. Alle freien Lehrstellen sind im Chancen.Lust-Flyer abgedruckt, der an den verschiedensten Schulen in und um Lustenau verteilt wird, sowie dem Lustenauer Gemeindeblatt beigelegt ist.

„Der Wirtschaftsstandort Lustenau überzeugt mit seiner Vielfalt. Es sind nationale und internationale Technologie-, Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen angesiedelt. Dabei reicht die Bandbreite vom handwerklichen Familienunternehmen bis hin zum Hightech-Betrieb. Bei den Lehrlingsverantwortlichen in den Lustenauer Betrieben ist die Ausbildung von Facharbeiterinnen und Facharbeitern ein zentrales Thema. Schon lange haben sie erkannt, wie wichtig das Bemühen um den beruflichen Nachwuchs ist. Dabei bieten die Betriebe ihren Lehrlingen sehr gute Karrieremöglichkeiten bis ganz nach oben“, sagt Nathalie Heinisch, Geschäftsführerin von Lustenau Marketing.

Ausbildung in Lustenau

Derzeit befinden sich in den Lustenauer Betrieben 256 Jugendliche in einer Lehrausbildung (Zahl: Lehrlingsstelle WKV). Die beliebtesten Berufe sind hier z.B. der Bereich Metalltechnik mit 50 Lehrlingen, gefolgt von den Ausbildungen zum/zur Elektrotechniker:in mit 24 Lehrlingen sowie zu den Kraftfahrzeugtechniker:innen mit 15 Lehrlingen. In den Berufen Betriebslogistikkaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau und Installations- und Gebäudetechniker:in werden jeweils 13 Lehrlinge ausgebildet. Den Lehrlingen wird während ihrer Ausbildungszeit nicht nur fachliches Wissen vermittelt, sie können sich auch auf menschlicher Ebene weiterentwickeln und somit das Fundament für eine erfolgreiche Berufskarriere schaffen. Es wird mit viel Engagement daran gearbeitet, dass sich die Lehrlinge in den Betrieben wohlfühlen. Die Arbeit mit modernsten Werkzeugen und Maschinen ist dabei selbstverständlich und die Kolleginnen und Kollegen stehen den Auszubildenden immer mit Rat und Tat zur Seite.

Nutze deine Chancen und mach´s wie Lena, Sanel und Michelle

Viele Jugendliche stehen aktuell zum Semesterabschluss vor der großen Entscheidung, in welche Richtung sie ihr Leben beruflich bzw. ausbildungstechnisch gestalten wollen. Als Hilfestellung holen wir drei Jugendliche vor den Vorhang, die im letzten Herbst einen Meilenstein in ihrem Leben gesetzt und eine Lehrausbildung in Lustenau gestartet haben.

Lena Seiz hat im vergangenen Herbst die Lehre zur Malerin und Beschichtungstechnikerin bei der Firma Hannes Hagen Präzision.Farbe gestartet. Nach dem Besuch der Musikmittelschule Lingenau hat sie das 9. Schuljahr am BORG Egg im bildnerischen Zweig absolviert. Sie wollte ihre kreative Seite auf dem kürzesten Weg in einer Berufsausbildung ausleben können und hat sich deshalb für diesen Beruf entschieden. Lena hat sich im Team von Hannes Hagen schon gut eingelebt und schwärmt vom tollen Arbeitsklima. An ihren derzeitigen Aufgaben wie z.B. abdecken, spachteln oder auch tapezieren und lackieren gefällt ihr besonders der „vorher-nachher-Effekt“ sowie der Umgang mit speziellen Materialien. Im Arbeitsalltag sind Lena klare Anweisungen, logische Erklärungen, abwechslungsreiche Aufgaben und angenehmes Arbeiten im Team wichtig. Die junge Bregenzerwälderin, die singt, Gitarre spielt, zum Schifahren geht und gerne liest und zeichnet, möchte ihre Lehre mit Auszeichnung abschließen. Außerdem ist Lehre mit Matura für sie ein Thema.

Sanel Strikovic hat nach seinem Schulabschluss an der Mittelschule in Koblach bzw. dem Poly in Dornbirn die Lehre zum Druckvorstufentechniker bei der Firma CARINI begonnen. Bei seiner Berufswahl hat ihm das Schnuppern sehr geholfen, aber auch Freunde haben ihm Tipps gegeben. Zu seinen Aufgaben im 1. Lehrjahr gehören Farben und Stanzen vorzubereiten, aber auch die Herstellung von Druckformen, wie Offset-Platten und Siebe. Sanel – der in seiner Freizeit am liebsten mit seinen Freund:innen draußen ist und gerne Schifahren geht – ist fasziniert davon, wie aus einzelnen kleinen Schritten ein Produkt entsteht, das sich die Kundschaft gewünscht hat. Im Team von CARINI fühlt sich Sanel sehr wohl und er bringt sich gerne in das Team ein. Sein Ziel ist es, in der Berufsschule gute Noten zu haben und die Lehre gut zu meistern.

Sanel Strikovic: Sanel hat die Lehre zum Druckvorstufentechniker bei der Firma CARINI gestartet. ©Marcel Hagen, studio22

Michelle Kathrein macht die Lehre zur Medienfachfrau bei der Firma Ender Werbung. Lustenau Marketing (LM) hat sie zum Interview gebeten:

LM: „Michelle, wo hast du die 5. – 9. Schulstufe absolviert?“

Michelle: „Ich habe die Praxismittelschule Feldkirch besucht. Die 9. Schulstufe habe ich am Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch im bildnerischen Zweig absolviert.“

LM: „Warum hast du dich für eine Lehrausbildung und genau für den Beruf, den du erlernst, entschieden?“

Michelle: „Meine Wahl fiel auf eine Lehre, da ich dadurch nicht nur theoretisches Wissen vermittelt bekomme, sondern auch während meiner Ausbildung aktiv mitarbeiten kann. Für mich war die kreative Richtung sofort klar. Zudem ist mein Beruf auch sehr abwechslungsreich und zukunftsorientiert.“

LM: „Was war hilfreich für dich in der Berufsorientierung?“

Michelle: „Durch eine Kollegin meiner Mutter, welche Grafikerin ist, bin ich auf den Beruf aufmerksam geworden. Sie hat mir einige ihrer Arbeiten gezeigt und ich war in mehreren Agenturen und Grafikbüros schnuppern. Außerdem habe ich von März bis Juli 2023 den Diplomlehrgang „Grafik- und Digital Marketing Designer:in“ beim Digital Campus in Feldkirch absolviert. Meine Familie hat mich bei meiner Entscheidung unterstützt.“

LM: „Wie bist du auf deinen Ausbildungsbetrieb aufmerksam geworden?“

Michelle: „Im Internet habe ich die Firma Ender Werbung entdeckt und mich initiativ beworben. Das Team ist echt toll und es fiel mir leicht, mich einzuleben. Ich finde es super, dass ich schon aktiv in die Projekte miteingebunden bin.“

LM: „Was sind deine Tätigkeiten? Was fasziniert dich an deinem Beruf?“

Michelle: „Da ich den Grafik-Schwerpunkt gewählt habe, arbeite ich unter anderem an dem Erstellen von Designs und Layouts für die unterschiedlichsten Digital- und Printerzeugnisse, wie z.B. Plakate, Visitenkarten, Broschüren und Inserate. Ich unterstütze das Social-Media-Management, fotografiere und helfe bei der Betreuung der Kund:innen.“

LM: „Was ist für dich in deinem Arbeitsalltag wichtig?“

Michelle: „Ein wichtiger Aspekt für mich ist der gegenseitige Respekt füreinander, der unter anderem die Wertschätzung für die gemachten Arbeiten umfasst. Außerdem finde ich einen freundlichen Umgangston, sowie Hilfsbereitschaft unter Kolleg:innen wichtig.“

LM: „Was machst du gerne in deiner Freizeit?“

Michelle: „In meiner Freizeit zeichne und male ich sehr gerne. Dies tue ich digital, mit meinem Grafik-Tablet, und analog mit Öl-, Acryl- und Aquarellfarben, Buntstiften und vielen anderen Materialien. Außerdem lese ich liebend gerne, wobei hauptsächlich Fantasy-, Thriller- und Science-Fiction-Bücher in meinem Bücherregal stehen. Ich verbringe auch viel Zeit mit meiner Familie und meiner besten Freundin.“

LM: „Danke Michelle für die Beantwortung der Fragen und alles Gute für deine Zukunft.“

Das Team der Firma Ender Werbung freut sich, dass Michelle Kathrein die Lehre zur Medienfachfrau bei ihnen gestartet hat. ©Marcel Hagen, studio22

Aktuell freie Lehrstellen im Chancen.Lust-Flyer

Zur Information über die in Lustenau ansässigen lehrlingsausbildenden Betriebe, die in Lustenau ausgebildeten Lehrberufe und zur Unterstützung bei der Lehrstellensuche bietet die von Lustenau Marketing zur Verfügung gestellte Plattform www.lustenau.at/lehre die perfekten Voraussetzungen. „Ergänzend zu diesem Online-Service veröffentlichen wir einmal im Jahr alle aktuell freien Lehrstellen in Lustenau im übersichtlich gestalteten Chancen.Lust-Flyer, der an den Mittelschulen und der HAK/HAS im Ort, den Polytechnischen Schulen Dornbirn, Lauterach und Bregenz verteilt sowie in der Woche vor den Semesterferien dem Gemeindeblatt Lustenau beigelegt wird“, informiert Theresia Schelling, Projektleiterin bei Lustenau Marketing.

WEITERE INFORMATIONEN:

Lustenau Marketing

marketing@lustenau.at

www.lustenau.at/marketing