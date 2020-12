Chancen auf Post-Brexit-Pakt schwinden für Edtstadler

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sieht die Chancen auf einen Post-Brexit-Handelspakt schwinden. "Je länger das dauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass es keine Einigung geben wird", sagte Edtstadler am Sonntagabend in der ORF-Diskussionssendung "Im Zentrum". Es sei wichtig, dass die 27 EU-Staaten "zusammenhalten" und ihren Verhandlern "den Rücken stärken", betonte sie.

Der deutsche Ex-Außenminister Sigmar Gabriel sagte, dass er "nach wie vor einigermaßen optimistisch" sei und nannte den bevorstehenden Machtwechsel in den USA als Grund. Der künftige US-Präsident Joe Biden werde nämlich wohl nicht so bald ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien schließen. Daher sei der Druck auf den britischen Premierminister Boris Johnson "sehr groß", doch noch eine Verständigung mit der EU zu finden. "Ich hoffe doch, dass das reine ökonomische Interesse am Ende siegt", sagte Gabriel.