"Chance Nr. zwei" in Lake Louise

Am Samstag steht die zweite Damen-Abfahrt in Lake Louise auf dem Programm. Für manche Athletinnen ist es ein Rennen der "zweiten Chance".

Rennen der “zweiten Chance” in Lake Louise – so etwa für Stephanie Venier, der nur sieben Hundertstel Stephanie Venier auf das Podest fehlten. Einen Grund für ein “weinendes Auge” sah die demnächst 25-jährige Tirolerin im Rückblick aber nicht. “Es sind zwei lachende Augen. Letztes Jahr ist es nicht so nach Maß gelaufen, daher bin ich umso stolzer, dass es hier gepasst hat. Das gibt Selbstvertrauen”, sagte die Abfahrts-Vize-Weltmeisterin von 2017. Bis zum Coaches Corner habe sie noch Bestzeit gehabt und sie blickte schon auf die zweite Chance am Samstag (20.30 Uhr MEZ). “Die Devise lautet auch am Samstag Kopf ausschalten, Gas geben und Ski laufen lassen. 0,07 Rückstand ärgern ein bisschen, aber im Leben kommt alles zurück und wenn es bei den wichtigen Rennen ist, passt es auch”, meinte Venier.