Chance für den FFC Vorderland in den nächsten Jahren

Der FFC Vorderland wird in der nächsten Spielzeit vermehrt auf junge Spielerinnen setzen.

Talenten aus dem Ländle den nächsten Schritt auf ihrer Karriereleiter ermöglichen und dabei die Youngster behutsam an den Erwachsenen, sprich Bundesliga Fußball heranführen.

Einige von ihnen (Lea Grabher u. Michaela Walter) haben bereits in der Vorbereitung auf die leider abgesagte Frühjahrssaison mit guten Leistungen gezeigt welch großes Potential in ihnen steckt, dass sie eine echte Bereicherung für den FFC sein können.

Nun wurden in der Kaderplanung des Bundesligisten weitere Schritte gesetzt, weitere fünf Youngster schließen sich dem FFC Vorderland an.

Aus der VFV U15 Auswahl, bzw. vom Stammverein BW Feldkirch wechselt die 15-jährige Angreiferin Emilia Purtscher ins Vorderland, ebenfalls von der VFV U15 Auswahl, Stammverein ist der FC Mäder, schließt sich mit der 16 jährigen Johanna Albrecht ein weiteres Nachwuchstalent der Simonelli Elf an.

Ebenfalls vom FC Mäder kommt die 17-jährige Torfrau Julia Schall. Mit Schall wechselt eine talentierte Torsteherin ins Vorderland.

Im Zuge der Kaderplanung gibt es noch zwei weitere Neuzugänge von äußerst talentierten Nachwuchs-Kickerinnen s dem Ländle. Aus dem Bregenzerwald, bzw. von der VFV U15 Auswahl wechseln Linda Natter ( 15 J.-Stammverein SPG Mellau) und Nadia Teresa Bendhim (15 J.- FC Schwarzenberg) zum Vorderländer Bundesligisten

Es bedarf also keine großen Einkaufstour beim Bundesligisten, vielmehr wird beim FFC Vorderland auf junge Spielerinnen aus Vorarlberg gesetzt.

„Es freut uns, dass wir uns die Dienste der talentierten Nachwuchs-Kickerinnen sichern konnten und damit die Kaderplanung weiter voranschreitet. Jetzt gilt es die Mädels behutsam auf- und einzubauen“, so FFC Chefcoach Leandro Simonelli.