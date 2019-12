Milliardär sei Dank: UEFA Champions League wohl zurück im Free TV

Sportaffiner Austro-Milliardär soll sich die Champions League Rechte für Österreich gesichert haben.

Servus TV soll sich die Übertragungsrechte an der Champions League ab der Saison 2021/22 gesichert haben. Das berichteten die "Kronen Zeitung" und die "Salzburger Nachrichten".

Eine Bestätigung des TV-Senders gab es nicht. "Wir sind immer an attraktiven Sportrechten interessiert, zu Details oder Plänen äußern wir uns aber grundsätzlich nicht", hieß es am Freitag in einer Stellungnahme von Servus TV gegenüber der APA. Unklar blieb auch, welche Spiele konkret das Servus-TV-Paket umfassen könnte.

Der Sender ist im Besitz von Red Bull Milliardär Dietrich Mateschitz, dem unter anderem mit RB Salzburg und Leipzig sowie diversen Red Bull Sportevents ein kleines Sport-Imperium gehört.

Multimilliardär Dietrisch Mateschitz - Foto: Barbara Gindl / APA

Laut einem "Krone"-Bericht soll sich der Sender darüber hinaus auch Rechte an der Europa League gesichert. Damit würden ab 2021/22 Spiele der beiden europäischen Top-Bewerbe auf Servus-TV laufen.

CL seit 2018 nur mehr im Bezahlfernsehen zu sehen

Seit der Spielzeit 2018/19 und noch bis 2020/21 ist die Königsklasse ausschließlich bei dem Pay-TV-Sender Sky und dem ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen.

Zuletzt war bekannt geworden, dass Sky die Rechte für den deutschen Markt verlieren wird. "Zur Rechtesituation in Österreich können wir derzeit keine Aussage treffen. Die UEFA TV-Rechte ab 2021 sind seitens der UEFA für Österreich noch nicht vergeben worden", hieß es letzten Donnerstag in einer Mitteilung von Sky Österreich an die APA.

Deutschland: Fußball-Fans müssen sich umstellen

Wer in Deutschland von der Saison 2021/22 an die Live-Übertragungen der Champions League sehen will, benötigt einen schnellen Internetzugang und Geld für zwei Abonnements. Ohne Zusatzzahlung gibt es bis 2024 nur drei Partien live zu sehen: Das ZDF sicherte sich die Übertragungsrechte für die drei Endspiele ab 2022. Zudem verhandelt der öffentlich-rechtliche TV-Sender noch über ein Medienpaket für eine Höhepunkte-Sendung. "Gespräche über die Zusammenfassungen der Spiele der Champions League am Mittwochabend sind mit der UEFA noch nicht komplett abgeschlossen", sagte ZDF-Sprecher Alexander Stock.

Wer überträgt also in Deutschland die Spiele in der Königsklasse ab 2021?

Der Hauptrechte-Inhaber wird DAZN, auch wenn eine offizielle Bestätigung des Streaminganbieters zunächst ausblieb. DAZN soll alle Partien als Einzelspiele oder in der Konferenz zeigen - außer das von Amazon ausgewählte Topspiel am Dienstagabend. Im Free-TV darf das ZDF neben DAZN die Endspiele 2022, 2023 und 2024 live übertragen.

Ist Streaming die neue TV-Welt?

So sieht es aus. Schon die Rechte an der Heim-EM 2024 ging an Telekom, und Insider rechnen mit einem massiven Angebot der Streamingdienste für die Bundesligarechte 2021 bis 2024. Reine TV-Sender haben es im Wettanbieten mit global agierenden Online-Riesen wie Amazon schwer.