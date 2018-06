CETA-Gegner machen immer noch gegen Pakt mobil

Gegner des Handelsabkommens CETA und vor allem der darin vorgesehenen Konzerngerichtsbarkeit rühren weiter die Werbetrommel gegen den Pakt. Global 2000 etwa glaubt auf Basis von Gutachten, dass eine Zweidrittelmehrheit für die Ratifizierung notwendig wäre, da die Konzerngerichtsbarkeit verfassungsändernd sei. Namhafte Verfassungsrechtler sahen dies auf APA-Anfragen aber gar nicht so.

Im Vorfeld der Bundesratssitzung am 28. Juni bei der die CETA-Ratifizierung des Nationalrats im Bundesrat mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ bestätigt wird, verwies indes die SPÖ gegenüber der APA am Montag darauf, dass viele schwarze Landeshauptleute in der Vergangenheit – wie auch die FPÖ noch vor den Nationalratswahlen im Herbst – gegen CETA bzw. die durch die Ratifizierung im Parlament einhergehende Schiedsgerichtsbarkeit aufgetreten waren. So erinnerten die Sozialdemokraten – die auch im Bundesrat CETA nicht zustimmen werden – dass alle Landeshauptleute, also auch jene der Volkspartei im Oktober 2017 in einer gemeinsamen Stellungnahme an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), das Wirtschafts- und Justizministerium sowie ans Parlament zu CETA festhielten: “Internationale Investitionsgerichte bei Staaten mit hochentwickelten Rechtssystemen werden abgelehnt.” Diese Stellungnahme betreffe “private Schiedsgerichte in allen Freihandelsabkommen”, zitierten die “Vorarlberger Nachrichten” damals den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner.