Centre Pompidou schließt für Renovierungsarbeiten erst 2024

Das Pariser Centre Pompidou verschiebt seine geplante mehrjährige Schließung wegen Renovierungsarbeiten um ein Jahr. Statt Anfang 2023 will die Kultureinrichtung nun erst nach den Olympischen Spielen 2024 zumachen, die vom 26. Juli bis 11. August dauern. Das erlaube einerseits, an dem fantastischen Event teilzunehmen, andererseits habe man dadurch mehr Zeit, die Wiedereröffnung besser vorzubereiten, hieß es in einer Pressemitteilung.

Die Arbeiten sollen pünktlich zum 50-jährigen Bestehen der Institution im Jahr 2027 beendet sein. Das Gebäude inmitten von Paris soll unter anderem von Asbest befreit werden und aktuellen Sicherheits-, Technik- und Energiestandards angepasst werden. Das Centre Pompidou mit seinen bunten Außenröhren wurde von den Architekten Renzo Piano und Richard Rogers entworfen. Es umfasst unter anderem das Museum für moderne Kunst mit einer der größten Sammlungen weltweit, eine Bibliothek und das zeitgenössische Musikzentrum IRCAM.