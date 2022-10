Cellist Yo-Yo Ma erhielt Birgit-Nilsson-Preis in Stockholm

"Für die Musik, für die Menschen, für den Planeten": Der US-Meistercellist Yo-Yo Ma hat am Dienstagabend im Konzerthaus Stockholm den mit einer Million US-Dollar (1,03 Mio. Euro) dotierten Birgit Nilsson Preis entgegen genommen - und angekündigt, das Preisgeld für Projekte im Zeichen des Erhalts der Natur und der Völkerverständigung einzusetzen. Dem 67-jährigen Musiker wurde der höchstdotierte Preis der Klassikwelt durch den schwedischen König Carl XVI. Gustaf überreicht.

Dem Beispiel der schwedischen Opernsängerin Nilsson folgend komme es stets darauf an, sich den Dingen "mit allem zu widmen, was man hat" und damit Anteil an der Welt zu nehmen. Er verspreche, betonte er in seinen Dankesworten, sich diesem Ziel weiter, und weiter freudvoll, zu widmen. Mit dem Preisgeld beginnt er ein Projekt in US-Nationalparks, dass Menschen aus den Wissenschaften, der Politik, Wirtschaft und Kultur sowie aus der indigenen Bevölkerung zusammenbringen soll, um über die nachhaltige Erhaltung der Natur zu sprechen. Mas Laudatorin und Duopartnerin, die britische Pianistin Kathryn Stott, betonte die "unstillbare Neugier", die den Cellisten stets zu immer neuen Projekten angetrieben habe - inbesondere im Bereich des interkulturellen Dialogs.