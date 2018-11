CDU-Kandidat Merz lobt Grüne als "partnerfähig"

Der Bewerber für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat sich lobend über die Grünen geäußert. Merz sagte der "Bild am Sonntag", die Grünen von heute seien "sehr bürgerlich, sehr offen, sehr liberal und sicherlich auch partnerfähig". Merz hat ein besonders enges Verhältnis zu dem früheren Grünen-Parteichef und jetzigen Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, Cem Özdemir.

“Wir kennen uns ganz gut und wir teilen in vielen politischen Fragen eine Meinung”, so Merz, der am heutigen Sonntag seinen 63. Geburtstag feiert und sich fit genug für den CDU-Vorsitz hält: “Ich habe eine ganz gute Konstitution, aber ich mache auch relativ viel Sport. Ich laufe und fahre Fahrrad. Das versuche ich beizubehalten.”