CDU/CSU und SPD nach Wahldesaster auf Ursachensuche

Nach der historischen Schlappe bei der Europawahl in Deutschland suchen Christ- und Sozialdemokraten nach den Ursachen. Offen war am Montag, ob es insbesondere bei der SPD personelle Konsequenzen geben könnte. Führende SPD-Politiker riefen jedoch zu Geschlossenheit auf, während Vertreter des linken Parteiflügels einen Kurswechsel forderten.

Am Montagvormittag kamen die Parteigremien von CDU/CSU und SPD in Berlin und München zusammen. Am Nachmittag treffen sich dann die Koalitionsspitzen. Zunächst beraten sich die Spitzenpolitiker der CDU/CSU: Kanzlerin Angela Merkel, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der CSU-Vorsitzende Markus Söder. Wenig später sollen SPD-Chefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz hinzukommen.