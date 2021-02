Cb-U-Ausschuss befragte Landesmitarbeiterin zu Abläufen

Im Commerzialbank-U-Ausschuss ist am Donnerstag Marlies Stubits, Gruppenleiterin im Amt der burgenländischen Landesregierung, den Abgeordneten Rede und Antwort gestanden. Stubits gab dabei anhand ihres Gedächtnisprotokolls einen detaillierten, fast minutiösen Überblick über den Informationsfluss am 14. Juli 2020 vor Schließung der Commerzialbank Mattersburg (Cb).

Stubits wurde am Nachmittag des 14. Juli um 14.00 Uhr von Helmut Ettl, Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA), angerufen, da Ettl auf der Suche nach Landeshauptmann Hans Peter Doskozils (SPÖ) Handynummer war. Ettl und Stubits waren früher Kollegen in der Nationalbank, im Telefonat habe er berichtet, dass die FMA aufgrund "gröberer Malversationen" Untersuchungen zu einer Finanzinstitution im Burgenland durchführe. Ettl sagte weiters, dass er den Landeshauptmann noch am Abend informieren möchte und im schlimmsten Fall ein Regierungskommissär eingesetzt werden könnte. Er habe außerdem gesagt, dass die Malversationen so groß seien, dass sie bundesweit in den Medien aufschlagen würden.