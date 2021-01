Causa Landtmann laut Wiener Gastro-Obmann "kein Einzelfall"

Die Wiener Cafetiersfamilie Querfeld ist nach Zahlungsrückständen mit rechtlichen Schritten von Vermietern konfrontiert. Betroffen ist das Cafe Mozart bei der Oper und das berühmte Cafe Landtmann neben dem Burgtheater. Dort soll sogar eine Räumungsklage eingereicht worden sein. Dass Wirte Probleme in Sachen Pacht bekommen, ist jedoch absolut kein Einzelfall, wie Peter Dobcak, der Fachgruppenobmann Gastronomie in der Wirtschaftskammer versichert.

"Es gibt in Wien viele Betroffene", beklagte er am Dienstag im Gespräch mit der APA. Es bestehe diesbezüglich auch aktuell große Rechtsunsicherheit. Er forderte den Bundesgesetzgeber auf, hier eine entsprechende Lösung zu finden. "Denn es kann sich nicht jeder einen Rechtsanwalt leisten." In der Causa Landtmann machte Unternehmenschef Berndt Querfeld geltend, dass die Coronapandemie die Nutzung des Cafes einschränkt. Dies wurde laut dem Cafetier vom Vermieter aber nicht als Argument akzeptiert.