Causa Festspiele Erl: Prozess Kuhn gegen Blogger vertagt

Der Zivilprozess des künstlerischen Leiters der Tiroler Festspiele Erl, Gustav Kuhn, gegen den Ötztaler Blogger Markus Wilhelm ist Freitagnachmittag am Landesgericht Innsbruck vertagt worden. Die Anwälte vereinbarten ein außergerichtliches Treffen. Kuhn hatte Wilhelm geklagt, weil dieser anonyme Vorwürfe veröffentlicht hatte, wonach Kuhn Künstlerinnen unter anderem sexuell genötigt haben soll.

Die beiden Anwälte – Ex-Justizminister Michael Krüger für Kuhn und Markus Orgler für Wilhelm – einigten sich schließlich auf ein Treffen in Salzburg, um noch mal “alles durchzusprechen” und möglicherweise eine außergerichtliche Lösung zu finden, wie die beiden meinten. Dafür müsse aber ein Konsens gefunden werden, mit dem die Gegenseite zufrieden ist und “die Wahrheit die Wahrheit bleibt”, meinte Orgler vor Journalisten.

Maestro Kuhn hatte Wilhelm auf Unterlassung, Widerruf, Veröffentlichung des Widerrufs und Entschädigung geklagt. Der künstlerische Leiter war in der Causa am Freitag erstmals selbst vor Gericht erschienen. Bei einem weiteren Prozess aufgrund einer Privatanklage nach dem Mediengesetz hatte sich der Maestro zwei Mal vor Gericht entschuldigen lassen, bevor er schließlich die Anklage zurückzog und den Schritt damit begründet, den Blogger “nicht in den Ruin treiben zu wollen”. Der Akt liegt mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft, die prüft, ob sich daraus ein Anfangsverdacht für weitere Ermittlungen ergibt. Zwei Zeuginnen hatten vor dem Rückzug der Klage bereits vor Gericht ausgesagt.