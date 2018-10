Causa Erl: Künstler sehen Vorverurteilung von Kuhn

Die Tiroler Festspiele Erl kommen nicht zur Ruhe: Am Freitag schritten sieben Künstler bzw. Angestellte der Festspiele auf die Bühne des Festspielhauses und hielten eine Pressekonferenz ab, in der sie gegen die Beurlaubung Gustav Kuhns als Dirigent protestierten. Die Absetzung komme einer Vorverurteilung gleich. Auch der interimistische künstlerische Leiter Andreas Leisner stimmte mit ein.

Kuhn werden sexuelle Übergriffe auf Künstlerinnen vorgeworfen. Diese hatten sich in einem “Offenen Brief” zu Wort gemeldet. Ende Juli stellte er schließlich nach anhaltendem Druck seine Funktion als künstlerischer Leiter ruhend, am 21. September folgte die Bekanntgabe der Beurlaubung als Dirigent.

Auch Leisner, der großteils den Künstlern auf der Bühne das Feld überließ, sparte auf Nachfrage nicht mit scharfer Kritik am Stiftungsvorstand, dem neben Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner auch Tirols Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) und Jürgen Meindl, Leiter der Kunst- und Kultursektion im Bundeskanzleramt, angehören. Es handle sich zwar um seine Vorgesetzten, aber er wolle doch “persönlich” erklären: “Die Absetzung als Dirigent ist in der momentanen schwammigen Lage vollkommen verfrüht und ein falsches Signal.” Auch Leisner sprach von “Vorverurteilung”.

“Maestro” Kuhn wurde indes von den Künstlern in den höchsten Tönen gelobt und als quasi unverzichtbar für die Festspiele bezeichnet. “Ohne ihn können die Festspiele in ihrem künstlerischen Konzept nicht weiter existieren”, sagte Von Bothmer. Alle betonten unisono, nie etwas von sexuellen Übergriffen oder Einschüchterung mitbekommen zu haben und sparten nicht mit Kritik an den Medien. “Wir sind entsetzt über die Darstellung des Hauses in der Öffentlichkeit. Diese Festspiele tragen die Handschrift von Gustav Kuhn”, erklärte Solo-Klarinettistin Karin Mischl. Es herrsche manchmal ein “rauer Ton” während der Proben, aber dies diene der Sache und sei “menschlich”. “Der Maestro isst auch vom selben Buffet wie die Mitarbeiter”, attestierte sie Kuhn Volksnähe. Zu keiner Zeit habe sie sexuelle Dienste leisten müssen. Die Anschuldigungen der anderen Künstlerinnen könne sie nicht glauben und sich nur sehr schwer vorstellen, so Mischl.