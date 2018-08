Causa Erl: Antrag bei Gleichbehandlungskommission gestellt

In der Causa Erl ist der von der Geschäftsführung der Festspiele angekündigte Antrag an die Gleichbehandlungskommission im Bundeskanzleramt nun gestellt worden. Dadurch soll geprüft werden, ob eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes durch Gustav Kuhn, der seine Funktion als künstlerischer Leiter bis zur vollständigen Klärung der Vorwürfe ruhend gestellt hat, vorliegt.

Dies sagte die als Ombudsfrau eingesetzte ehemalige Tiroler Grünen-Landesrätin Christine Baur auf APA-Anfrage am Montag. Zudem soll untersucht werden, ob der Arbeitgeber, also die Festspiele, alle notwendigen “Abhilfemaßnahmen” gesetzt hat, so Baur. Vor der Gleichbehandlungskommission gilt die Beweislastumkehr: Nicht die Betroffenen müssen die Kuhn vorgeworfenen sexuellen Übergriffe beweisen, sondern der “Maestro” muss glaubhaft machen, dass an den Vorwürfen gegen ihn nichts dran ist.