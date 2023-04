Casinos: Verdacht gegen Sidlo hat sich offenbar erhärtet

Der Anwalt von Ex-Casinos-Austria-Finanzvorstand Peter Sidlo, Dietmar Bachmann, ist mit seinem Antrag auf Einstellung des Ermittlungsverfahrens vor dem Landesgericht Wien abgeblitzt. Laut einem Bericht des "profil" hat sich nach der Auswertung von Daten eines Steuerberaters aus Oberösterreich, der für Novomatic lobbyiert haben soll, der Anfangsverdacht weiter erhärtet.

Zweieinhalb Jahre habe die Staatsanwaltschaft auf die Unterlagen von besagtem Steuerberater warten müssen, hieß es in dem Bericht. Aus dem Landesgericht hieß es laut dem "profil": "So besteht nunmehr der dringende Verdacht, dass es den mutmaßlichen 'Hintergrunddeal' zwischen der FPÖ und der Novomatic AG für die glücksspielrechtlichen Wünsche der Novomatic AG 'Casino Lizenz in Wien' und 'nationale Online Gaming Lizenz' tatsächlich gegeben hat".