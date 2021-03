Casinos-Chefin Glatz-Kremsner geht in einem Jahr

Die Generaldirektorin der teilstaatlichen Casinos Austria, Bettina Glatz-Kremsner (58), wird ihren bis April 2022 laufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern. Sie habe heute den Aufsichtsrat informiert, dass sie "aus persönlichen Gründen" für eine Verlängerung nicht zur Verfügung stehe, teilten die Casinos in einer Aussendung mit. Durch die frühe Information bleibe dem Aufsichtsrat ein Jahr Zeit für die Nachfolgeregelung. Sie steht seit dem 1. Mai 2019 an der Casinos-Spitze.

Aufsichtsratspräsident Wolfgang Hesoun sieht in Glatz-Kremsners Abgang in einem Jahr einen "schmerzlichen Verlust" für das Unternehmen. Mit Glatz-Kremsner verliere es "die Galionsfigur der letzten Jahre und Jahrzehnte". Auch ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid dankt der Spitzenmanagerin für "unermüdliches Engagement, große Sachkenntnis und viel Leidenschaft für die Sache". "Im Namen der Sazka Group als Mehrheitsaktionär des Unternehmens möchte ich Bettina für ihren langjährigen Beitrag und insbesondere für ihre Rolle im Top-Management in manchmal herausfordernden Zeiten danken", so Robert Chvatal, CEO der tschechischen Sazka Gruppe und Vizepräsident des Casinos-Aufsichtsrats.