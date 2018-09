Casinos Austria bekommen 2020 neue Führung

Bei den Casinos Austria gibt es ab 2020 eine neue Führung. Der umstrittene Generaldirektor Alexander Labak teilte mit, dass er für eine Verlängerung seines Ende 2019 auslaufenden Vertrages nicht zur Verfügung stehe.

Die Verträge aller drei Vorstände – neben Labak auch von Bettina Glatz-Kremsner und Dietmar Hoscher – laufen mit Jahresende 2019 aus. Glatz-Kremsner wird allgemein als aussichtsreiche Kandidatin für den Chefsessel bei den teilstaatlichen Casinos Austria gehandelt. Turnusmäßig sollten die Verträge im Dezember 2018 verlängert werden. Labak will jedenfalls bis zum Ende seines Vertrags “aktiv an der Entwicklung der Unternehmensgruppe weiterarbeiten”, heißt es in der Aussendung.