Casinos-Aufsichtsrat ringt sich zu Abberufung Sidlos durch

Der Aufsichtsrat der Casinos Austria hat am Montag in einer außerordentlichen Sitzung entschieden, dass Finanzvorstand Peter Sidlo abberufen wird. Das geht aus übereinstimmenden Informationen der APA und anderer Medien hervor. Dabei sei der interne Untersuchungsbericht positiv ausgefallen, der Bestellungsvorgang Sidlos sei darin für in Ordnung befunden worden.

Die Entscheidung sei daher auch nicht wegen Verfehlungen bei der Bestellung, sondern wegen drohender Reputationsschäden für die Casinos Austria, also zur Sicherung des guten Rufs des Unternehmens, getroffen worden, hieß es zur APA. Daher werde man nun vermutlich mit Sidlo über die genauen Bedingungen der Vertragsauflösung verhandeln müssen.