Casinos-Aktionär Sazka streitet anonyme Anzeige ab

Die tschechische Sazka, größte Aktionärin der Casinos Austria, bestreitet, etwas mit der anonymen Anzeige zu tun haben, die zu mehreren Hausdurchsuchungen geführt hat. Sazka sei bereit, sich rechtlich gegen solcherlei Vorwürfe durch den Chef des Glücksspielriesen und Casinos-Mitaktionärs Novomatic, Harald Neumann, zu verteidigen, so ein Sazka-Sprecher laut der tschechischen Nachrichtenagentur CTK.

"Die Sazka Group lehnt solche absurden Spekulationen kategorisch ab", sagte der Unternehmens-Sprecher in Richtung Novomatic-Chef Neumann. "Niemand hat sich an den Staatsanwalt gewandt, und mit ihm haben wir auch keinen Kontakt." Sazka Group bewerte Aktionäre, Manager und andere Personen nicht nach ihrer Nationalität und ihrer politischen Zugehörigkeit, sondern nach ihren Fähigkeiten, Erfahrungen, Qualifikationen, ihrer professionellen Einstellung und ihrem Beitrag zum Unternehmen. Die tschechische Sazka war gegen Sidlo, enthielt sich aber im Aufsichtsrat der Stimme. Dafür stimmten Novomatic und die Staatsanteilverwalterin ÖBAG für Sidlo. Sazka will die Kontrolle in der Casinos Austria AG (Casag) übernehmen.