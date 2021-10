„CASA“ wird 25 und feiert das schöne Leben!

„25 Jahre ‚CASA‘! Was für eine spannende Zeitreise, die mit jedem Jahr noch besser wird.“ Unter diesem Motto sagt „CASA Möbel“ diesen Herbst allen Kunden und Mitarbeitern DANKE – mit neuen Inspirationen, besonderen Einblicken und Aktionen.

Auch Bürgermeister Dieter Egger, Wirtschaftsstadtrat Dietmar Amann, Bettina Egle als Vertreterin der WIGE und Stadtmarketing-Geschäftsführer Clemens Osl gratulierten den Geschäftsführern Simone und Philipp Waltner am vergangenen Freitag zum Jubiläum.

„CASA Way of Life“: Mehr als ein Möbelhaus

• Die „CASA“-Berater unterstützen, fragen und fühlen sich in Kunden und deren Wohnsituationen ein.

• Seit Jahren ist der Shop in Hohenems der Platz fürs Besondere, fürs Ausprobieren und Inspirieren lassen.

Der Shop bietet auf 2.000 m2 Platz für Tische, Sofas und Wohnaccessoires. Jedes der Teile steht für sich selbst, aber genauso wird in schönen Arrangements gezeigt, wie aus einzelnen Teilen ganze Looks für daheim entstehen können.

Unter www.casa-moebel.at finden sich zudem die neuen Looks, die in besonders schönem Ambiente festgehalten wurden: Vom gemütlichen Altbau-Flair über „Loft-Vibes“ bis hin zum puristischen Wohnen in der Gelben Fabrik – viele Ideen für einen goldenen Herbst!