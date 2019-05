CAS lehnte Einspruch von Semenya ab

800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya hat vor dem Internationalen Sportgerichtshof im juristischen Streit um Testosteron-Grenzwerte für Frauen eine juristische Niederlage erlitten. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des CAS ist eine Regel des Leichtathletik-Weltverbandes rechtens, mit der Testosteron-Limits für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen festgesetzt werden.

Läuferinnen, die künftig bei internationalen Wettkämpfen über Distanzen von 400 Metern bis zu einer Meile starten wollen, müssen ihren Testosteronwert “innerhalb einer durchgehenden Periode” von mindestens sechs Monaten auf unter fünf Nanomol pro Liter senken. Dies ist auch durch die Einnahme hormoneller Verhütungsmittel möglich.

Das dreiköpfige CAS-Gericht in Lausanne lehnte die Einsprüche Semenyas und des südafrikanischen Leichtathletik-Verbandes ASA mehrheitlich ab. Die IAAF-Regel sei zwar diskriminierend, aber die Mehrheit des Gremiums befand sie auf Grundlage der von allen Parteien eingereichten Unterlagen auch “als notwendiges, vernünftiges und angemessenes Mittel”. So könne das Ziel des Weltverbandes erreicht werden, die Integrität weiblicher Athleten in den fraglichen Wettbewerben aufrecht zu erhalten. Die IAAF zeigte sich in einer Aussendung zufrieden mit dem Urteil.

“Manchmal ist die beste Reaktion, gar nicht zu reagieren”, twitterte Semenya. Die 28-jährige Südafrikanerin hat nun noch die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen Einspruch beim Schweizer Bundesgericht einzulegen.

Die Richter wiesen ausdrücklich darauf hin, dass es im konkreten Einzelfall aber zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Regel kommen könne. Das CAS-Urteil könnte Auswirkungen auf das Startrecht von Frauen mit hohen Testosteronwerten für die WM vom 27. September bis 6. Oktober in Doha/Katar haben. Bis zum WM-Start sind es noch weniger als sechs Monate.

Die IAAF teilt daher mit, dass betreffende Athletinnen nun eine Woche bis 8. Mai Zeit hätten, ihren Testosteronspiegel auf das vorgeschriebene Niveau zu senken, um an internationalen Bewerben teilzunehmen. Für das Diamond League Meeting am Freitag in Doha ist noch keine Verringerung des Wertes notwendig. Außerdem werde auch der Start bei der WM akzeptiert, obwohl es bis dahin keine sechs Monate mehr sind. Der Testosteronwert muss aber passen, ansonsten werde das Antreten untersagt.

Mit dem Grenzwert von fünf Nanomol pro Liter reagierte die IAAF auch auf eine Studie vom Juli 2017, wonach Frauen mit hohen natürlichen Testosteronwerten in einigen Disziplinen einen Wettbewerbsvorteil von bis zu 4,5 Prozent haben. Der natürliche Testosteronwert ist bei Frauen normalerweise deutlich geringer als die jetzt festgelegten fünf Nanomol in einem Liter Blut. Die IAAF hatte die umstrittene Studie veranlasst, weil das CAS die Testosteron-Regel mit der Forderung aufgehoben hatte, Beweise für den vermeintlichen Wettbewerbsvorteil zu erbringen.

Semenya will sich vom Urteil nicht unterkriegen lassen. “Die IAAF versucht seit einem Jahrzehnt, mich zu bremsen, aber das hat mich nur stärker gemacht. Die CAS-Entscheidung wird mich nicht zurückhalten. Ich werde wieder über mich hinauswachsen und will weiterhin junge Frauen und Athleten in Südafrika und auf der Welt inspirieren.”

Südafrikas Sportministerin Tokozile Xasa machte Semenya Mut für ihre sportliche Zukunft. “Du bleibst unser Golden Girl. Du hast eine Nation geeint”, sagte sie am Mittwoch. “Wir haben immer gesagt, dass diese Regeln auf den Menschenrechten und der Würde von Caster Semenya und anderen weiblichen Athleten herumtrampeln”, betonte das Ministerium für Sport und Freizeit in einer Erklärung. Das Urteil sei “enttäuschend”, meinte die Regierung der Kap-Republik.