Carroll erobert auch auf Parallel-Buckelpiste WM-Bronze

Nur einen Tag nach ihrem dritten Platz auf der Buckelpiste hat Avital Carroll nachgelegt und für eine weitere österreichische WM-Medaille gesorgt. Die eingebürgerte, gebürtige US-Amerikanerin fuhr auch am Sonntag im Parallelbewerb zu Bronze für den ÖSV. Wie am Samstag musste sich die 26-Jährige nur der französischen Siegerin Perrine Laffont und der US-Amerikanerin Jaelin Kauf geschlagen geben.

"Es ist verrückt, ich hätte nie gedacht, dass ich zwei Bronzemedaillen en suite gewinnen könnte", freute sich Carroll über ihren Bakuriani-Coup. "Meine Beine sind müde, aber ich habe einfach weitergemacht", meinte die in Park City lebende Carroll lachend. Jetzt wolle sie sich ausrasten, denn das war ihr letzter Saisonbewerb.

Ihre Ehemann Bobby Carroll fungiert auch als ihr Coach, ebenso für Österreich und auch Australien. Das Paar hat sich noch in aktiven Zeiten des früheren Athleten bei einem Trainingscamp in Chile kennengelernt, 2020 während Covid haben die beiden dann geheiratet. "Wir machen einen ziemlich guten Job, wie wir Ehemann und Coach voneinander trennen können. An einem schlechten Tag kommt sie nach Hause und sagt 'mein Coach war ziemlich gemein zu mir heute' und dann komme ich als Ehemann, umarme sie und sage ihr, dass alles gut wird", erzählte der Trainer lachend.